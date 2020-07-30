BC 省中小学 9 月全面复课，大部分学生将返校

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加拿大 BC 省的教育部长罗伯·弗莱明（Rob Fleming）宣布，BC 省学校 9 月全面复课，从幼儿园到 12 年级（中小学）的大部分学生都将返校上课。

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弗莱明说，在BC省卫生官邦妮·亨利（Bonnie Henry）医生的建议下，为了减少接触的人数，学生们将被划分成固定的 “学习小组”，小学和初中的学习小组最多可有 60 名学生，高中学习小组最多可有 120 名学生。

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省政府将投入4,560 万加元，以确保学校采取安全措施，包括加强对校内设施的清洁消毒，增加洗手站的数量，以及提供口罩。

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BC 省要求学校的教职工、家长和学生每天对健康状况进行自我评估，BC 省将不在学校中采取强制口罩措施，但在无法保持距离的情况下，则建议使用并会提供口罩。

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“课堂上的学习无法替代”

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BC省卫生官邦妮·亨利医生说，她对这个计划“充满信心”，只要社区的传播率仍然较低，学校就可以安全地重新开放。

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邦妮·亨利医生和教育部长罗伯·弗莱明都强调：

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在学校课堂上的学习，是无法替代的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

邦妮·亨利医生还说：

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关闭学校对一些孩子可能会产生终身的影响。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

父母担心

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最近的一项民意调查显示，许多父母根本不愿把孩子送回学校。

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莱格（Leger）公司为加拿大研究协会 （The Association for Canadian Studies）进行的一个民意调查发现，BC有 48％ 的父母仍未决定是否愿意让孩子返回学校。

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这个民意调查还发现，超过 80％ 的家长赞成在学校对学生进行强制性体温检测，并在教师中实施强制戴口罩措施。

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（CBC）

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