NASA新一代火星车运载火箭成功进入太空

美国宇航局新一代火星车毅力号Perseverance,在美东时间星期四早晨成功发射、进入前往火星的太空轨道。

这一有汽车大小的火星车不但配备有最先进的摄像机、钻探机、镭射器,还配备有微型直升机。毅力号火星车的任务之一是钻探和采集火星岩石标本,并将获得的样本在2031年带回地球。毅力号火星车的设计、制造、发射、和回到地球的整个项目耗资80亿美元。

毅力号火星车项目不但能帮助回答火星上是否有生命的问题,而且能为十年后宇航员探险登陆火星提供宝贵的信息。

不过,美国宇航局未能独霸今年夏天火星探测器的发射市场。中国和阿拉伯联合酋长国在上星期已经先后发射了自己的火星探测器。

中国、阿联酋和美国的火星探测器将飞行4亿8千万公里、在明年2月份抵达火星。向火星发射航天器的机会每26个月才有一次。

美国是世界上唯一一个把火星探测器成功降落在火星表面的国家。

RCI with The Associated Press、CBC News

