一些外国学生要求BC省一航校退还学费

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位于加拿大不列颠哥伦比亚省Chilliwack市的蓝鸟航校Blue Bird Flight Academy受到4位外国学生的指控，说该航校只收钱不认真培训，并要求航校退还他们缴纳的学费。

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这四位来自尼日利亚、巴基斯坦和肯尼亚的航校学生Moses Ajala、 Thaddeus Mutuku、 Moazzam Chaudhry和Caleb Egbago说，蓝鸟航校收取多达4万加元的学费、却拖拖拉拉地不提供承诺的飞行培训，不是没有训练用飞机就是没有飞行教官；与蓝鸟航校的电讯联系也是经常没有回音。

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但蓝鸟航校经理Jaspreet Sodhi否认这些学生的指责，说培训拖拉的问题或者是学生自己的原因、或者是COVID-19病毒肺炎疫情期间航校临时停止运行的原因。

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Jaspreet Sodhi说蓝鸟航校有四架训练飞机和4位飞行教官，保持着1比7的教官/学员比例。

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自2016年以来，蓝鸟航校已经被有关部门三次勒令退赔学生的部分学费。

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根据从不列颠哥伦比亚省公司注册部门得到的信息，今年5月份蓝鸟航校把名字改为天鹰公司Sky Hawk Aviation Inc。

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仍然担任改名后航校经理的Jaspreet Sodhi否认航校改名就不用承担对蓝鸟航校学生的责任。

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RCI with Ethan Sawyer • CBC News

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