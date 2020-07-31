专访自由党联邦议员董晗鹏：回应WE丑闻；联邦拨款190亿帮助省政府度过难关

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“个人对于这个帮助年轻人的项目无法顺利进行感到惋惜。”

欢迎来到加广中文台追踪新冠病毒大爆发特别节目，今天我们的嘉宾是来自联邦自由党议会议员董晗鹏先生。

董晗鹏（Han Dong)2019年当选Don Valley North联邦自由党议会议员，此前他是安大略省自由党的议员。他出生在上海，13岁移民加拿大。从政前，他在商界任职。

https://youtu.be/tyrqwiB1MzM

就在我们今天这个访问开始的时候，总理特鲁多也在召开记者招待会，就WE慈善机构引发的丑闻等问题接受记者提问。而在星期四，特鲁多也和自己的幕僚长接受了加拿大议会财政委员会的问询。

自由党政府将如何应对WE丑闻危机？

作为联邦自由党议员，董晗鹏认为，涉及WE这个慈善机构的问题，“看似是个丑闻”，但整个事件中，特鲁多并没有违反规定。但是，他确实是可以做得更好些 —— 比如，他从一开始就不该介入这个项目的讨论。不过，特鲁多在作证时候也表示，他不知道自己的母亲和弟弟与WE的关系。

董晗鹏表示，他个人对于这个项目无法顺利进行感到惋惜。

联邦非常希望在疫情期帮助面临就业等困境的年轻人。

这是个总值9亿加元的大学生义工补助项目，而WE承担的部分大约是5亿加元。

WE在类似项目上非常有经验，项目展开的最初两周，已经差不多有3万名学生报名申请 —— 如果顺利进行下去的话，应该是可以帮助到很多学生的。

特别疫情期，希望民众体谅政府运作纰漏

他也特别希望读者了解，三月份新冠病毒爆发，包括自己在内的各党议员、数以万计的公务员都没有想到，会在工作方式上有一个突然的转变，就是大家都在家中上班 —— 这对所有人都是一个很大的挑战。

而且，联邦自由党政府在很短的时间内，要提供七十几个项目的帮助，这是非常困难的。平常时期几个月完成的工作，现在几个星期之内就需要完成，政府工作人员每天需要工作15个小时以上 —— 这个过程当中肯定会有错误，或是有提高空间。

他希望民众体谅政府工作中的纰漏，因为政府这个庞大的机器要进入完全不同的轨道和程序上展开。比如在扶助大学生义工项目上，原本也有一个政府机构可以承担，但是，这个机构表示，因为工作方式的转变，无法在短期内完成这个项目。

政府一定会继续给年轻人以帮助

董晗鹏也表示，整个事件需要等待道德委员会的调查结果，而联邦政府也正计划，看看政府部门能否在短期内重启这个大学生义工资助项目。

他再次强调，这是个好的机构，好的初衷，程序上没有问题，无法顺利进行下去很遗憾。

“华裔疫情期做的很好，也接受了特别挑战”

董晗鹏表示，从二月份，新冠疫情爆发开始，最早是华裔的商家受到了不公正的待遇，接着针对华裔/亚裔的歧视事件不断增加。

他表示，其实，华裔在整个加拿大疫情中，预防工作做得很好很及时。比如一开始就戴口罩，保持社交距离，自我隔离等等。

多伦多一个最新统计，东亚裔/华裔新冠病毒感染的比例只占4%。

另外，也有很多华裔义工组织开展捐献活动，给养老院等机构捐献保护PPE，也是非常积极的 —— 在这点上，非常值得感谢。

加拿大系统性的种族歧视需要关注

董晗鹏承认，在加拿大存在有系统性的歧视，这是包括华裔社区都要关注的问题。

他特别指出的一点是，在针对华裔的仇视歧视问题上，近期的加拿大中国、中国和美国的关系也起到了一定的作用，包括在美国大选年，一些政客的煽动性语言，都让华裔成了替罪羊。

在加拿大，我们的政治代表，包括总理，要温和理智得多，毕竟多元文化是我们社会的基石。

加拿大的价值观是人人平等，不允许种族歧视。

他希望，面对歧视，华裔不要做壁上观，而是应该对不公正的事件、歧视言论发声，至少是要报告，把他们曝光。

联邦拨款190亿，六大方面帮助省政府度过疫情期

董晗鹏特别希望和听众分享的是，疫情爆发以来，加联邦政府已经推出多个项目，对个人、商家、以及弱势群体进行帮助。

他个人一直推动的项目是，为多伦多等城市运作提供支持。

上周，各省、地区以及联邦终于达成协议，联邦政府将拨款190亿加元，在六个主要方面提供帮助：

第一，加强新冠病毒测试与跟踪；

第二，确保一线工作者的防护等设备；

第三，保护弱势群体，比如养老院等机构；

第四，确保安全的托儿服务；

第五，增加病假福利支持—— 尤其是在新冠疫情期；

第六，市政府主要服务提供资助。

（以上采访仅代表个人观点）

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