加拿大从美国进口的红洋葱引起沙门氏菌感染

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来自美国的红洋葱在加拿大安大略、BC省、阿尔伯塔、萨斯喀彻温和曼尼托巴等省份引起沙门氏菌感染。根据加拿大公共卫生署的通告，目前已有超过一百人因在餐馆、老人院或自己家里食用过红洋葱而生病，16人入院治疗。无人死亡。

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加拿大食品检验署正在召回由Sysco公司从美国进口的红洋葱。公共卫生官员要求上述省份的零售商和餐馆不要出售和使用来自美国的红洋葱，要求公众在购买红洋葱时注意产地，扔掉已买的来自美国或产地不明的红洋葱，并且洗手和清洗存放过这些红洋葱的容器和冰箱。

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感染沙门氏菌的症状包括发烧、发冷、腹泻、腹痛、头痛、恶心和呕吐。老人、五岁以下儿童、孕妇和免疫力低下的人症状可能更加严重。

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（CBC News）

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