加拿大留学生语言学校准备秋季招生4万

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面向外国留学生的加拿大语言学校行业为了走出COVID-19病毒肺炎疫情带来的难以为继的危机局面，向加拿大联邦政府提出了一项名为“安全学习走廊”Study Safe Corridor的雄心勃勃自救计划，要在今后几个月中招收4万名国际学生来加拿大学习英语或法语。

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如果代表加拿大2百个语言学校的行业联盟Languages Canada的这一计划获得联邦政府移民部的批准，则加拿大航空公司Air Canada将负责提供包机服务，把新冠病毒测试阴性的被录取外国学生从土耳其、日本、韩国和巴西等国家接送来加拿大；这些外国学生在抵达加拿大后，将先在合作酒店内居住14天、进行隔离防疫；保险业内的合作伙伴公司将为这些外国学生提供健康保险；所有来加拿大上语言学校的外国学生都必须签署遵守加拿大健康防疫法规的保证合同。

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根据Languages Canada的测算，如果其“安全学习走廊”计划付诸实施，则到明年3月份为止能为加拿大经济提供5亿多加元的出口收入，让教育业、民航业、酒店业、旅游业和寄宿家庭行业受益。

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Languages Canada的行业内调查显示，如果加拿大政府不准许面向外国学生的语言学校恢复运行，则年底之前加拿大75%的语言学校会破产。

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但加拿大传染病领域的一些医疗卫生专家担心，在COVID-19病毒肺炎继续肆虐的情况下，让大量外国学生入境加拿大会带来不必要的公共健康风险。

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在语言学校学习的外国学生是加拿大移民的一个主要来源。 语言学校学生中有很多在读完语言学校后进入加拿大大学，从加拿大大学毕业后选择留在加拿大工作和移民；也有不少外国学生在读完语言学校后转入技工学校学习，毕业后选择留在加拿大找工作并移民。

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RCI with Dianne Buckner • CBC News

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