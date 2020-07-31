加拿大经济反弹：5月经济增长 4.5%，6月预计更高

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星期五（7月31日），7 月份的最后一天，加拿大经济领域传来了好消息。

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加拿大统计局报告说，随着封闭后企业重启，5 月份加拿大经济增长了 4.5％，高于分析家们预估的数字（3.5％）。

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建筑业和零售业大幅反弹

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统计局的报告显示，随着 COVID-19 的限制措施放松，许多行业 5 月份出现反弹，包括：

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建筑业反弹了 17.6％（尤其在安大略省和魁北克省），这是自 1961年1月有可比数据以来的最大月增幅，其中住宅建设增长了 20.4％，非住宅建筑增长了 56.7。

零售业增长了 16.4％，也是创下自 1961年有可比数据以来的最大月增幅，其中汽车和零件销售增长了 68.6％。

6 月预计 GDP 增长 5%

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加拿大统计局将在 8 月底公布 6 月份的经济增长率以及 2020 年第二季度的数据。

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统计局说，经济在继续加速增长，估计 6 月经济的增长率将为 5％ 左右。

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不过，3 月和 4月的经济停摆使加拿大经济损失严重，总体而言，加拿大央行 （The Bank of Canada）预测今年经济将萎缩 7.8％。

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央行警告说，虽然限制放松后立即出现反弹，但复苏将是漫长和坎坷的，有些企业会度不过这场危机。

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（CP，Radio-Canada）

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