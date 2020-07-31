加拿大Air Transat取消冬季加西往返美国航班

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主要经营加拿大与欧美国家航线的Air Transat航空公司证实，将取消今年冬季从加拿大西部地区到美国阳光州地区的航班，原因是COVID-19病毒肺炎继续肆虐美国南部地区。

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受到影响的加拿大西部民航机场是马尼托巴省的温尼伯，阿尔伯塔省的卡尔加里和埃德蒙顿，不列颠哥伦比亚省的温哥华和维多利亚。

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不过，Air Transat航空公司会在11月1日到4月30日期间保留从温哥华往返多伦多和蒙特利尔市的航班，使乘客可以从加东地区民航枢纽多伦多国际机场换乘Air Transat飞往欧洲的航班。

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Air Transat表示，受到取消航班影响的已订票乘客会自动收到机票全额退款，而不是像过去那样由于COVID-19病毒肺炎疫情航班取消时只给乘客提供礼金券的做法。

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包括Air Transat公司在内的加拿大主要民航公司过去一直拒绝为由于COVID-19病毒肺炎疫情而导致航班取消的乘客提供全额退款，只同意提供相当于全额机票的航空公司礼金券以供乘客将来购买机票时使用。

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