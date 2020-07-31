安大略省推出新冠病毒提醒APP

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安大略省推出一款预防新冠病毒传染的APP供公众自愿下载。如果下载者在过去十四天中曾和病毒检测呈阳性的人相距不足两米，就会收到提醒和下一步如何做的指示。

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当然，这个APP起作用的前提是下载的人数足够多，而且公共卫生部门的数据库必须和它相连。尽管所有人都可以下载，但目前只有安大略省卫生部在使用它。大西洋省份正在准备使用。联邦政府的目标是把它变成全国性的手机应用。

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安大略省政府说，它不是追踪接触的应用，也不会泄露使用者的所在地点、姓名、住址等个人信息。

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推广这款APP是联邦政府。总理特鲁多星期五（7月31日）在新闻发布会上感谢安大略省长福特（Doug Ford）的合作。他强调下载与否完全是自愿的。

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（CBC News， Elizabeth Thompson）

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