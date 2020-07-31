自由撰稿人周铮：是时候就华裔中的种族主义展开讨论了… …

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新冠病毒爆发疫情期，本台多次报道加拿大社会不断发生针对华裔/亚裔的歧视仇视事件，引发社区人士、专家对种族主义问题的重视与讨论。

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而多伦多的记者、自由撰稿人周铮（Steven Zhou）在七月底发表了个人意见文章，标题是《“他们为什么不更努力工作？” 这类反黑人观点在加拿大华裔中盛行。是时候来谈谈这件事情了》.

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文章的主旨在于指出华裔中存在的对黑人社区的种族主义偏见，希望能够带出讨论，找出真正的症结所在。

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文章发表在《多伦多星报》，随后在被翻译成中文，发表在中文社交媒体中。

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周铮（Steven Zhou) 媒体人，自由撰稿人。九岁跟随家人从中国移民加拿大，毕业于多伦多大学。

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RCI YouTube视频专访周铮：

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欢迎大家参与讨论： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 1）新冠病毒爆发中，针对亚裔/华裔的仇视事件时有所闻，这是否令你对加拿大的种族主义有了新的认识？具体有哪些？ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2）华裔社区是否存在对其他族裔的种族主义偏见？具体有哪些？如何应对？ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

可以通过 China@RCINET.ca 发表您的意见，希望能通过讨论达到一定的共识

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为什么要写这篇文章？

周铮介绍说，当时是《星报》的一位编辑约稿，希望他就加拿大华裔社区是否支持近期的“黑人的命也是命”抗议，发表个人见解。

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而他这篇文章的第一句话就是：以为自己生活在一个快乐的多元文化马赛克国度里，是加拿大最大胆的谎言之一。

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周铮介绍说，从自己个人的看法来说，他首先希望指出的是，华裔部分人士头脑中的种族偏见被操纵、组织、并且政治化了 —— 主要是为了政党选票。

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他在采访中指出，华裔社区不应该受限于左右翼的政治目的。华裔应更多使用自己的常识来做出判断，比如在反种族主义上，在支持”黑人的命也是命“议题等。

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在报道2018年的联邦大选以及多伦多市政选举时，他第一次留意到华裔社区中支持加拿大极右主张的人开始组织起来，通过街头抗议等形式来提出政治诉求，提及的议题包括反对大麻合法化，反对难民等等

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这些人可能在华裔中所占的比例不大，但是声音“很大”，他们使用的口号、语言也和极右团体的主张如出一辙。比如，万锦市曾出现上百华裔抗议“非法越境者”；同时，他们在选举中为极右候选人拉票。

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周铮感觉，华裔中对黑人或是穆斯林或是其他少数族裔的偏见一直存在，但大多是在家里、在私人场合 —— 比如会自认比别人更努力，混得更好。

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而华裔社区也在很长一段时间被认为，非常沉默，不大参与政治，能与其他族裔和平共处。

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但是，在最近这几年的政治环境下，政治观点变得更为极端，甚至民粹主义观点当道。当你日常接触到的一些媒体和自媒体充斥着对黑人社区、穆斯林各种负面内容时，华裔中相当比例的人加深了种族成见，带出的问题就是：本身作为少数族裔的华裔歧视其他皮肤更深色的族裔。

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他提及，华裔保守派常常提及的一个说法是“华人价值观等于保守派价值观” —— 不过，没有人特别说明，究竟哪些华人价值观等于保守派价值？华人价值观中是否也有和自由派接近的理念？

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对文章的反应各异

周铮的这篇评论文章发表后，收到的反应非常多元。

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周铮介绍，当中有非常正面的回应与鼓励，有对种族主义思维的批评。不过，在自己的社交媒体账号下，也有人提醒他“这样的文章和意见最好不要在英文媒体发表，会引发黑人社区对华裔与亚裔的仇视”，并建议他如果希望就此事引发社区讨论，那么“应该在社区内部表达” 。

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当然，也有留言感谢他发声，称种族歧视问题是”华裔社区内部的重大事件“，现在是时候“承认这一点，并做些什么来进行改变”。

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也有人责怪说，种族主义偏见并不是华裔特有的，其他族裔中也存在等等。

而周铮认为，以他的感受，华裔年轻一代中，更多人持有进步主义观念，对种族歧视有更多认知。

移民第二代责任重大：在困境中发声

周铮介绍说，也是从2018年的选举开始，他看到华裔年轻一代也开始参与社区事务，就医保、最低工资、移民、就业等问题与社区其他老一辈华裔展开讨论。

而在种族偏见议题上，他认为，这更是要多依赖年轻一代发声。

加拿大华裔第二代在个人成长过程中，经历与移民一代非常不同。比如在最近的疫情期，他们要面对找工作和其他经济困境，还面对社会可能的歧视，更要面对无法与父母沟通的局面。

周铮认为，当中部分原因是，在加拿大成长的年轻一代，因为语言的关系，无法与自己的长辈，包括父母，进行深入的、社会政治议题的交谈和沟通。而也是因为语言和成长背景的原因，年轻人与他们的长辈看到的世界完全不同 —— 而这类现象在移民家庭中很常见。

后记：

在华裔社区谈论种族问题是敏感的也是复杂的，不同的年龄、教育背景、甚至原先居住的地域不同，对此所持的看法都会有差异。

加广中文台希望能够在这样一个特殊时期，让大家参与讨论：

1）新冠病毒爆发中针对亚裔/华裔的仇视事件时有所闻，这是否令你对加拿大的种族歧视有了新的认识？具体有哪些？

2）华裔社区是否存在对其他族裔，比如黑人、穆斯林社区的种族偏见？具体有哪些？如何应对？

可以通过China@RCINET.ca 发表您的意见，希望能通过更多人参与这个议题的讨论，而唤起大家对此事的认知，并最终能够达到一定程度的共识。

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