魁省法官愿就要穆斯林妇女在法庭去除头巾道歉

魁北克省法官Eliana Marengo表示，她愿意就5年前因为一位穆斯林妇女拒绝在法庭除下包头巾而不给她庭审机会做出书面道歉。
2015年2月份，魁北克省法官Eliana Marengo开庭审理当事人申请归还被扣押汽车的案件，法官要求案件当事人Rania El-Alloul遵守法庭不带宗教色彩的规则，除下她包住头部、只露出脸部的包头巾，但Rania El-Alloul以宗教信仰为理由拒绝执行法官的这一要求。
法官Eliana MarengoEliana Marengo说，她不会准许案件当事人在法庭上戴着帽子或戴着墨镜，同样也不会准许当事人戴着包头巾，所以宣布取消这一法庭庭审。
在这一法庭风波发生后，有几十人向魁北克司法仲裁机构提出了对法官Eliana Marengo的抱怨。Rania El-Alloul的律师还把法庭着装规则的官司打到魁北克上诉法院。
魁北克省上诉法院裁决说，魁北克省法庭的着装规则不禁止因为宗教信仰而佩戴的包头巾。
不久前法官Eliana Marengo通过律师表示，她愿意公开做出书面道歉以免受纪律制裁。
RCI with Steve Rukavina • CBC News
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