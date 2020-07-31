WE Charity风波越闹越大，多伦多市调查为何高价租下该机构创办人父母的商业楼

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加拿大慈善机构 WE Charity 与联邦政府重要人物之间的关系正在引出诸多疑问，引出的涟漪是一波接一波。

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星期五（7月31日），多伦多市议会宣布已投票通过，将调查市政府为什么决定 10 年花费近 1000 万加元，租下了一栋商业小楼 233 Carlton St. ，这栋商业楼的业主是 WE 慈善机构创始人克雷格和马克·基尔伯格（Craig & Marc Kielburger）的父母。

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10年近千万加元

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加拿大广播公司 CBC 报道说，233 Carlton St. 是一栋三层商业物业，面积接近 13,000平方英尺，位于多伦多的 Cabbagetown，这个楼的业主是 1622774 Ontario Ltd.，而这个公司由Fred 和 Theresa Kielburger （弗雷德和特蕾莎·基尔伯格）拥有，他们是克雷格和马克两兄弟的父母。

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多伦多市在 2019 年 7 月签署了该物业的租约，为期 10 年，可于 2020 年初开始使用，多伦多市政府将在这个小楼里设置一个 24小 时开放的妇女资源中心 – The Adelaide Resource Centre for Women,。

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以下是 CBC 发布的该租约租金部分的条款：

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CBC 报道说，根据租约，多伦多市在 10 年内将为 233 Carlton St. 支付 606 万加元的租金，而且市政府还将为此物业支付额外 370 万加元的翻修费用，加在一起耗费 976 万加元。

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市民质疑

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这笔费用，该社区的许多居民认为是非常高的数目。

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Carmine Coccimiglio 是该社区的居民，自己也拥有商业物业，他说，这意味着基尔伯格一家的物业将可获得 370 万加元的免费升级。

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他说，这可是我们纳税人的钱，而且一般来说租户不必投入那么多钱来翻修业主的物业。

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Carmine Coccimiglio 还表示，这栋三层物业曾经好几个月租不出去，为什么市政府没有谈个更好的价格？

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市政府调查

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多伦多市政府表示，将调查市政员工当初是如何知道这栋楼在出租的，又是如何 “选中” 了这个物业的，租约的条款是如何谈判的，市政府有没有为此多付钱，这一商业物业的租金是否符合目前的市场行情，等等。

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最近，加拿大慈善机构 WE Charity 因联邦政府的疫情期间学生暑期工补贴项目而被卷入一场政治漩涡。

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学生暑期工补贴项目总额 9 亿加元，联邦政府先是把这个项目的管理合同交给慈善机构 WE Charity 独家负责，在被曝加拿大总理贾斯汀·特鲁多的家人与这个慈善机构有牵连后，特鲁多取消了这个合同，之后又牵出了加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）与这个慈善机构之间的瓜葛。

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（Natalie Nanowski/CBC）

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