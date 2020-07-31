WE Charity风波越闹越大，多伦多市调查为何高价租下该机构创办人父母的商业楼

加拿大慈善机构 WE Charity 与联邦政府重要人物之间的关系正在引出诸多疑问，引出的涟漪是一波接一波。
星期五（7月31日），多伦多市议会宣布已投票通过，将调查市政府为什么决定 10 年花费近 1000 万加元，租下了一栋商业小楼 233 Carlton St. ，这栋商业楼的业主是 WE 慈善机构创始人克雷格和马克·基尔伯格（Craig & Marc Kielburger）的父母。
10年近千万加元
加拿大广播公司 CBC 报道说，233 Carlton St. 是一栋三层商业物业，面积接近 13,000平方英尺，位于多伦多的 Cabbagetown，这个楼的业主是 1622774 Ontario Ltd.，而这个公司由Fred 和 Theresa Kielburger （弗雷德和特蕾莎·基尔伯格）拥有，他们是克雷格和马克两兄弟的父母。
多伦多市在 2019 年 7 月签署了该物业的租约，为期 10 年，可于 2020 年初开始使用，多伦多市政府将在这个小楼里设置一个 24小 时开放的妇女资源中心 – The Adelaide Resource Centre for Women,。
以下是 CBC 发布的该租约租金部分的条款：
CBC 报道说，根据租约，多伦多市在 10 年内将为 233 Carlton St. 支付 606 万加元的租金，而且市政府还将为此物业支付额外 370 万加元的翻修费用，加在一起耗费 976 万加元。
市民质疑
这笔费用，该社区的许多居民认为是非常高的数目。
Carmine Coccimiglio 是该社区的居民，自己也拥有商业物业，他说，这意味着基尔伯格一家的物业将可获得 370 万加元的免费升级。
他说，这可是我们纳税人的钱，而且一般来说租户不必投入那么多钱来翻修业主的物业。
Carmine Coccimiglio 还表示，这栋三层物业曾经好几个月租不出去，为什么市政府没有谈个更好的价格？
市政府调查
多伦多市政府表示，将调查市政员工当初是如何知道这栋楼在出租的，又是如何 “选中” 了这个物业的，租约的条款是如何谈判的，市政府有没有为此多付钱，这一商业物业的租金是否符合目前的市场行情，等等。
最近，加拿大慈善机构 WE Charity 因联邦政府的疫情期间学生暑期工补贴项目而被卷入一场政治漩涡。
学生暑期工补贴项目总额 9 亿加元，联邦政府先是把这个项目的管理合同交给慈善机构 WE Charity 独家负责，在被曝加拿大总理贾斯汀·特鲁多的家人与这个慈善机构有牵连后，特鲁多取消了这个合同，之后又牵出了加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）与这个慈善机构之间的瓜葛。
（Natalie Nanowski/CBC）
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