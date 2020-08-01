谷歌推出全球记者培训项目，免费在YouTube直播

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Covid-19疫情以来，谷歌新闻不得不停止了原来在全世界各地举办的面对面课堂培训。与此同时，面对着疫情报道中的许多问题，全球的记者不断在摸索和尝试新的报道方式和角度。在疫情中大量的信息和新名词也让新闻工作者们感到困惑和学习的迫切。

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就此，GNI，即谷歌新闻倡议推出了一个YouTube直播频道，提供一系列免费的为期一周培训项目。谷歌称项目旨在帮助记者在网上查找、核实和讲述新闻故事。

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“在世界各地，记者们不知疲倦地工作，为观众提供信息、教育和娱乐。世界各地记者的工作比以往任何时候都更加重要，我们自豪地支持他们向社区提供高质量新闻的使命。”- 谷歌新闻

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培训在YouTube Live上进行，培训者可以回答问题并与其他记者互动。YouTube直播中的聊天工具也为在疫情中分隔的记者们提供一种社区感觉。谷歌新闻表示，YouTube直播培训课将涵盖了谷歌所有新闻相关工具。例如，信息验证，环境新闻和数据可视化。

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直播的语种也是多种多样的，目前已经举办了德语、阿拉伯语、英语、法语、西班牙语、荷兰语、波兰语、日语和韩语的培训。

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谷歌特别提到，在越南谷歌为100多家媒体组织举办了专门的网络研讨会，分享谷歌的产品如何帮助支持当地媒体更好地进行新闻报道。

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而为了帮助东南亚新闻机构应对疫情中的信息检查问题。谷歌新闻将提供英语，普通话和马来语的COVID-19错误信息事实检查和数字工具培训。

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