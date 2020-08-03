2020年7月26日，法国南部：人们戴着口罩参加了一个音乐节(Bob Edme/The Associated Press)

新冠疫情(8月3日)：全球感染1838万，加拿大 11.7 万

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月3日（星期一）13:10
更新 2020年8月3日（星期一）17:03

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加拿大实时疫情

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截至到  8 月  3 日，北美东部标准时间 17:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 3641 195
阿尔伯塔省 10843 196
萨斯喀彻温省 1342 18
曼尼托巴省 435 8
安大略省 39449 2813
魁北克省 59722 5683
纽芬兰与拉布拉多 266 3
新不伦瑞克省 170 2
新斯科舍省 1071 64
爱德华王子岛 36 0
育空地区 14 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 117 007 8982

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 1838万，加拿大 11.7

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从2020年8月1日起，加拿大的卡尔加里市和埃德蒙顿市实行室内公共场所必须戴口罩的强制规定（PHOTO : GETTY IMAGES / TOLGA AKMEN）

根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 17 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  1838 万，与一天前相比增加 0. 8%；
  • 死亡人数超  69. 5万 ，日增  0. 4%；
  • 痊愈人数超过 1139  万，日增  1. 3%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例  117 007例，新增 123  例，日增率  0. 1%；
  • 死亡人数   8982人,  新增 2  例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数  101 576人，新增  2  例，日增率  0%。

（Radio-Canada）

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