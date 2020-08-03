新冠疫情(8月3日)：全球感染1838万，加拿大 11.7 万

加拿大实时疫情
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截至到 8 月 3 日，北美东部标准时间 17:00，加拿大新冠病例统计如下：
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|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|3641
|195
|阿尔伯塔省
|10843
|196
|萨斯喀彻温省
|1342
|18
|曼尼托巴省
|435
|8
|安大略省
|39449
|2813
|魁北克省
|59722
|5683
|纽芬兰与拉布拉多
|266
|3
|新不伦瑞克省
|170
|2
|新斯科舍省
|1071
|64
|爱德华王子岛
|36
|0
|育空地区
|14
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|117 007
|8982
*信息来源：Radio-Canada
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全球感染 1838万，加拿大 11.7 万
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根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 17 点，全世界的新冠病毒病例统计:
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- 全球累计感染人数超过 1838 万，与一天前相比增加 0. 8%；
- 死亡人数超 69. 5万 ，日增 0. 4%；
- 痊愈人数超过 1139 万，日增 1. 3%。
加拿大的新冠病毒病例统计：
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- 全国累计病例 117 007例，新增 123 例，日增率 0. 1%；
- 死亡人数 8982人, 新增 2 例，日增率 0% ；
- 痊愈人数 101 576人，新增 2 例，日增率 0%。
（Radio-Canada）
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