日本南部广岛县广岛和平纪念博物馆举行的和平纪念仪式之前，一名工人走在为防止冠状病毒传播而间隔放置的椅子

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2020年8月3日，星期一，日本南部广岛县广岛和平纪念博物馆举行的和平纪念仪式之前，一名工人走在为防止冠状病毒传播而间隔放置的椅子之间。日本将于8月6日纪念广岛原子弹爆炸75周年。(AP Photo/Eugene Hoshiko)

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