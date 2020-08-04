加拿大艺术界要求实行最低收入保障制度

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加拿大艺术界一些艺术家、作家、演员和技术人员以个人名义和工会的名义，联名发表给总理特鲁多、副总理Chrystia Freeland、财政部长莫尔诺和文化遗产事务部长Steven Guilbeault的公开信，要求联邦政府在全国范围内实行民众基本生活收入保证金制度，不论人们是否有工作和工作收入高低，给每个人提供基本生活费收入。

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这一在7月下旬发表的公开信说，COVID-19病毒肺炎疫情不但让成百上千万加拿大人失去了工作、而且暴露了加拿大文化艺术界和旅游业从业者收入非常不稳定的问题；有太多的艺术界人士靠时有时无的短期合同过活，他们没有雇主提供的退休金、保险金、带薪病假等福利待遇。

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这封公开信也是加拿大基本收入联盟推动在加拿大全国实行基本收入保障制度宣传活动的一部分。前几次发表的公开信的重点分别是要为女性、小企业主、以及无力购买食品和药品的民众提供最低收入保障。

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这些公开信认为，加拿大联邦政府在COVID-19病毒肺炎期间推出的紧急救助金是一个可以借鉴的样板。

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