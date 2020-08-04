奏国歌时一些职业冰球球员为黑命贵运动下跪

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星期一在加拿大埃德蒙顿市举行的北美职业冰球俱乐部联赛排位赛的一场比赛中，达拉斯冰球队的两位球员和拉斯维加斯冰球队的两位球员在奏美国国歌时单膝下跪，以表示对黑命贵Black Lives Matter运动的支持。

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达拉斯冰球俱乐部队的两位单膝下跪的球员是穿18号球衣的Jason Dickinson和穿91号球衣的Tyler Seguin。Tyler Seguin在加拿大里贾纳市长大，有一半是菲律宾血统。

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拉斯维加斯冰球俱乐部队的两位单膝下跪的球员是穿75号球衣的Ryan Reaves和穿90号球衣的守门员Robin Lehner。 Ryan Reaves是黑人球员。

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直到不久前，北美职业冰球球员在比赛前奏国歌时单膝下跪表示支持黑命贵运动的情况还很少见，但今年春天美国黑人George Floyd死于警方暴力执法的事件引发了声势空前浩大的黑命贵示威运动，这促动了一些职业冰球球员在奏国歌时用单膝下跪的方式表达自己对黑人维权运动的支持。

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RCI with The Canadian Press、 CBC News

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