全球新冠感染人数正在逼近 2000 万人 (Graham Hughes/The Canadian Press)

新冠疫情(8月4日)：全球感染1856万，加拿大 11.7 万

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年8月4日（星期二）13:05

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大实时疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到  8 月  4 日，北美东部标准时间 13:00，加拿大新冠病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 3641 195
阿尔伯塔省 10843 196
萨斯喀彻温省 1359 18
曼尼托巴省 442 8
安大略省 39628 2817
魁北克省 59845 5685
纽芬兰与拉布拉多 266 3
新不伦瑞克省 170 2
新斯科舍省 1071 64
爱德华王子岛 36 0
育空地区 14 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 117 333 8988

*信息来源：Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府启动新冠病例跟踪应用程序 Covid Alert， 截至到8月2日晚8点，已有118万加拿大人下载了这一 App。(Andrew Lee/CBC)

全球感染1856万，加拿大 11.7

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 13点，全世界的新冠病毒病例统计:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全球累计感染人数超过  1856 万，与一天前相比增加 0. 6%；
  • 死亡人数超  70 万 ，日增  0. 4%；
  • 痊愈人数超过 1156  万，日增  0. 8%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全国累计病例  117 333例，新增 302 例，日增率  0. 3%；
  • 死亡人数   8988人,  新增 2  例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数  101 839人，新增  244  例，日增率  0. 2%。

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者