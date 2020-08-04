新冠疫情(8月4日)：全球感染1856万，加拿大 11.7 万

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大实时疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到 8 月 4 日，北美东部标准时间 13:00，加拿大新冠病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省份 累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 3641 195 阿尔伯塔省 10843 196 萨斯喀彻温省 1359 18 曼尼托巴省 442 8 安大略省 39628 2817 魁北克省 59845 5685 纽芬兰与拉布拉多 266 3 新不伦瑞克省 170 2 新斯科舍省 1071 64 爱德华王子岛 36 0 育空地区 14 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 117 333 8988

*信息来源：Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球感染1856万，加拿大 11.7 万

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 13点，全世界的新冠病毒病例统计:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球累计感染人数超过 1856 万，与一天前相比增加 0. 6%；

死亡人数超 70 万 ，日增 0. 4%；

痊愈人数超过 1156 万，日增 0. 8%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全国累计病例 117 333例，新增 302 例，日增率 0. 3%；

死亡人数 8988人, 新增 2 例，日增率 0% ；

痊愈人数 101 839人，新增 244 例，日增率 0. 2%。

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada