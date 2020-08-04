新冠疫苗问世后应该如何分配？

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新冠疫情蔓延全球，只有在有效疫苗问世后，人们的生活才有可能恢复正常。但是现在的问题是，疫苗在刚刚投放市场时肯定不够用，贫穷国家可能抢不到。而它们如果困于疫情，其他国家也不可能安全。

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富裕国家在疫苗研发还处于早期阶段时就开始争相订购，同时拨款资助它们选中的疫苗研发项目或本国的疫苗研究机构和制药厂。例如，美国政府宣布拨款60亿美元，用于资助强生、辉瑞和诺瓦瓦克斯等生物制药企业的疫苗研发、生产和疫苗预订。欧盟计划拨出24亿欧元紧急资金，为4.5亿人订购疫苗。英法德等国也和阿斯利康等公司签了合同，订购数亿人份的疫苗。

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加拿大政府设立了一项6亿加元的基金，用于资助本国的疫苗临床试验和制造。一个公共卫生署发言人表示，政府也在密切关注国内外的疫苗研发进展情况，将和制药公司尽快为签署预购合同进行谈判。

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加拿大的疫苗供应

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但是疫苗投产后，其数量不可能一下子让所有人都用上。从过去发生大流行病时的经验来看，富裕国家大举订购疫苗的后果之一是低收入国家和地区几乎被切断供应。

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即使是像加拿大这样的国家也不见得能在第一时间得到疫苗。总部位于魁北克城的加拿大生物制药公司Medicago已经开始进行新冠疫苗临床试验。但是该公司的主要生产厂家却是在美国。

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加拿大目前生产疫苗的能力有限，在本国研发出的疫苗大多需要在其他国家生产。

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在加拿大销售疫苗和药物，首先制药商要向卫生部申请许可，经批准后其产品方可进入市场。达尔豪斯大学的传染病学家麦克唐纳（Noni MacDonald）在接受CBC采访时说，加拿大的市场很小，过去曾经发生过因此被制药商忽视的事。例如，水痘疫苗进入加拿大就比美国晚了五年。这次也是一样，“如果制药商不申请许可，我们就不会有疫苗。”

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没有一个国家可以独善其身

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麦克唐纳说，在目前的国际大环境下，只要疫情还在世界上蔓延，即使一个国家能做到让所有国民都接种疫苗，也不能保证安全，更何况疫苗通常不会对每一个人都有效。

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那些未来可能无法及时得到疫苗的国家，现在疫情也往往更严重。它们的公共卫生系统缺少资金，既没有能力有效抗疫，也无法及时收治已经感染的人。这些国家实际上比富裕国家更需要疫苗。

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许多国家已经意识到自己不可能独自走出疫情。包括加拿大在内的75个高收入国家参加了世界卫生组织的新冠疫苗全球保障项目（COVAX），拿出资金与90个低收入国家合作，争取让所有参与国都能有20%的国民接种疫苗。世卫组织的目标是在2021年以前提供20亿剂疫苗，并优先保障参与国的医护人员。

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美国没有参加这个项目。但是比尔.盖兹夫妇的基金会建立的全球疫苗联盟是致力于新冠疫苗公平分配的主力军之一。盖兹夫妇个人将在五年内向该联盟捐款16亿美元。

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加拿大总理特鲁多本月和西班牙、新西兰和韩国等国家的领导人一起联名在《华盛顿邮报》上发表文章，呼吁各国为新冠疫苗的公平分配共同努力。加拿大已经先后承诺为此捐款8.5亿加元和1.2亿加元。

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（CBC News, Emily Chung）

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