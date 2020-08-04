联合国：疫情影响10亿孩子的教育，安全重返校园为 “重中之重”

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联合国负责人说，由于新冠疫情，全世界超过 10 亿学生失去了学校教育。

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超过10亿孩子停学

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星期二（8月4日），联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）通过视频发布了长达 26 页的 “教育与 2019 冠状病毒政策简报”。

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他说：

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新冠病毒大流行造成了有史以来最大规模的教育中断，7 月中旬，全球有 160 多个国家关闭了学校，超过 10 亿学生受到影响。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联合国秘书长还表示：

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此外，全球有至少 4000 万儿童错过了学龄前一年的关键教育机会。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一代人的灾难

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根据政策简报，这场大流行病带来的 “前所未有的教育中断” 还远远没有结束，现在多达 100 个国家尚未宣布学校重新开学的日期。

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古特雷斯警告说：

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现在世界面临的是一场一代人的灾难，这场灾难可能浪费人类无限的潜力，抵消我们数十年取得的进步，并加剧根深蒂固的不平等。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

古特雷斯说：

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我们正处于对世界儿童和年轻人的一个关键时刻。各国政府和合作伙伴现在作出的决定将对数亿年轻人和各国未来几十年的发展前景产生持久影响。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

重新开学是 “重中之重”

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古特雷斯呼吁在四个关键领域采取行动，第一个是重新开放学校。

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他说：

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一旦 COVID-19 在本地的传播受到了控制，让学生尽可能安全地返回学校必须是 “重中之重”。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联合国教科文组织 UNESCO 负责教育事务的助理总干事斯特凡妮亚·贾尼尼（Stefania Giannini）告诉记者，总部位于巴黎的教科文组织计划在秋季（可能在10月下半月）举行一次高级别视频会议，以确保世界各国领导人和国际社会作出承诺，把教育列入疫情复苏后的首要工作日程。

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贾尼尼警告说：

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学校关闭时间越长，影响就越大，尤其是对最贫穷和最脆弱的孩子来说，影响更大。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

她强调说：

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学校不仅仅是学习的地方，学校还能给孩子们提供社会保护和营养，尤其是对弱势的少年儿童。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

贾尼尼说，冠状病毒危机加剧了数字技术、社会和性别方面的不平等，因战乱而流离失所以及生活在偏远地区的女孩子、难民和有残疾的年轻人是最脆弱的群体，他们将继续面临有限的学习机会。

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疫情导致教育资金缺口扩大

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联合国秘书长古特雷斯表示，在这场大流行病之前，世界就已经面临着 “学习危机”，有超过 2.5 亿儿童失学，而发展中国家中只有四分之一的中学生能够毕业，在学校 “掌握基本技能”。

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古特雷斯说，在大流行病之前，中低收入国家每年面临的教育资金缺口为 1.5 万亿美元，现在由于这场大流行病，全球教育资金的缺口可能会扩大 30％。

加拿大中小学秋季全面复课

加拿大各个省份和地区的中小学正在纷纷宣布今年秋季将全面开学，孩子们将返校上课。

各学校都在为开学后维持卫生安全措施进行准备，包括拉开课桌的距离，控制学习小组人数等，但各省围绕着学校中是否应该强制教师和学生戴口罩有着不同看法，比如新斯科舍省的决定是在学校走廊和校车上这类难以保持间距的地方，学生必须戴上口罩，阿尔伯塔省则宣布 4-12 年级的学生在校内的公共空间必须戴口罩，在课堂上则自己决定，但教师员工在不能保持两米距离的情况下必须戴上口罩。

（CBC）

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