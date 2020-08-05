新冠疫情让加拿大申请破产的公司猛增

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COVID-19病毒肺炎疫情在世界的泛滥让不少加拿大知名公司不得不申请破产保护。

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根据加拿大经济法规，负债超过5百万加元而且难以继续经营下去的公司企业可以向法院申请破产保护，或者靠债务重组后缩小规模继续经营、或者是有秩序的出售公司资产以还债。

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今年冬末开始泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情和加拿大政府不得不采取的防疫措施让加拿大大部分公司企业停摆，一些疫情前就已经出现销售不畅问题的公司在新冠病毒疫情大面积扩散的情况下严重入不敷出、不得不申请破产保护。这其中包括国际知名的太阳马戏团和鞋子连锁店Aldo。

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今年月份，加拿大有10个公司向法庭申请破产保护、创了记录。接下来的6月份有12家企业申请破产保护，再创记录。

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正常情况下加拿大每个月平均有3家公司申请破产保护。2009年10月份金融海啸时也只有8个加拿大公司申请破产保护，随后的2011年12月份有9家加拿大公司申请破产保护，这是多年来的最高记录。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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