黎巴嫩贝鲁特大爆炸上百人死亡四千人受伤

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

黎巴嫩首都贝鲁特居民星期三早上醒来后发现自己城市的港口地区已经面目全非,港口地区的大爆炸造成至少1百多人死亡、4千多人受伤,爆炸区域的建筑物毁坏的景象就像是刚刚遭受了大地震。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黎巴嫩红十字会官员认为,伤亡数字会继续上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前还没有最后确定爆炸的原因,但黎巴嫩内政部长法赫米在接受电视台采访时说,大爆炸发生在储存有2700多吨硝酸铵炸药的港口仓库,这些炸药是有关当局2014年从一艘货船上没收的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝鲁特媒体报道说,在硝酸铵仓库发生爆炸前,附近的一个储存烟花的仓库先发生了火灾,火势蔓延到旁边存放硝酸铵炸药的仓库并引发了大爆炸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

分析人士认为,贝鲁特大爆炸会给黎巴嫩人民的生活带来灾难性影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国农业部的数字显示,黎巴嫩民众赖以生存的小麦有80%靠海运进口。而海港小麦卸货筒仓在这次大爆炸中被损坏,黎巴嫩85%的进口小麦储存在海港小麦筒仓中;这会使大爆炸前贝鲁特已经出现的食品供不应求的问题更加严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大爆炸前黎巴嫩已经处于严重经济危机中,过去几十年的内战和政府腐败是目前经济危机的主因。 黎巴嫩近来多次发生大规模民众示威,要求进行彻底的政治和经济改革。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada