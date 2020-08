中国法院以制造毒品罪判处一加拿大公民死刑

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美联社报道说,北京时间星期四上午,中国广州市中级法院以制造毒品罪判处拥有加拿大国籍的男子徐伟洪死刑,并没收全部个人财产。

中国法院还判处同案犯中国公民温冠雄无期徒刑。

中国警方提供的证据显示,徐伟洪购买了制毒原料和工具后、从2016年开始在温冠雄的别墅里与之一块制造毒品氯胺酮。

警方在对徐伟洪实施逮捕时在其家里和另一个地址缴获了超过120公斤的毒品。

根据中国法规,死刑判决自动提交给最高法院审核。

观察家们注意到中国广州法院对徐伟洪的死刑判决是在加拿大和中国的关系由于孟晚舟引渡案而空前紧张的情况下做出的。

2018年12月,加拿大警方应美国司法机构的引渡要求,逮捕了在温哥华国际机场转机的华为公司首席财务官孟晚舟,不久后中国司法机关以触犯国家安全法规为由逮捕了两位加拿大公民,从此中加两国关系急转直下。

RCI with The Associated Press、CBC News

