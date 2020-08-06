加拿大多位亚裔名人呼吁种族团结与对话  专访邹至蕙：关注秋季返校的华裔孩子们

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“华裔社区团结，发声，对话；政界首先要承认针对亚裔的仇视歧视，要在教育，法制，警队等方面多做努力”

加广中文台YouTube频道专访： Interview with Olivia Chow: Solidarity, United Community against Racis m

https://youtu.be/pC5QT_agoDM

7月30日，加拿大的“国际友谊日”，20多位亚裔演艺界、体育界、以及政界名人响应全加华人协进会（平权会）（CCNC）的呼吁，发声谴责因新冠病毒爆发而针对亚裔/华裔的种族仇视仇恨事件。

当中，包括了著名的奥运花样滑冰奖牌得主陈伟群，演员Jean Yoon、Chelsea Clark，日裔诗人作家Joy Kogawa，政治人物邹至蕙（Olivia Chow）、多伦多市议员黄惠文(Kristyn Wong-Tam)、万锦市市长Frank Scarpitti等。

参与活动的这些亚裔名人戴着口罩做出呼吁，在新冠病毒爆发疫情下，希望多元社会的团结、相互之间的理解尊重、与和解。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在公开信中，他们表示，新冠病毒爆发疫情期发生的歧视华裔/亚裔事件令人沮丧心痛。很多人看到多伦多华人超市员工遭到攻击，一边保护自己一边喊道“我是加拿大人”，都痛心落泪，而CCNC的网上新冠病毒歧视事件报告平台，在六月份收到了170宗种族主义事件投诉，程度各异 —— 可见，消除歧视的路还很漫长。

黄惠文表示，希望能够让更多加拿大人之间开始对话，就亚裔加拿大人的身份，归属，以及反歧视等问题展开对话。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从2011年开始的国际友谊日正是国际社会呼吁人与人之间，国与国之间、文化与文化之间激发和平努力，建设沟通桥梁。

邹至蕙：关注学校的孩子们

前联邦新民主党议员、多伦多市议会议员邹至蕙在接受RCI访问时呼吁社区团结，共同面对困境。

她说，自从新冠病毒爆发，华裔社区中不少机构也行动起来，帮助受到的歧视的人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她强调，如果九月份学校如期开学，要特别关注回到校园的亚裔孩子会有怎样的经历。教育部门以及家长要让孩子们明白，种族歧视不应该在校园出现。那么，如何才能做到这一点呢？大家需要现在就开始思考行动。

她也介绍说，加拿大总体上说，是个公平的、讲求多元文化的地方。但是，大家也要清醒，就是加拿大种族歧视，针对华裔的种族歧视不是什么新鲜事。而这一次的爆发，与新冠病毒爆发，美国政客，包括总统特朗普，对这一病毒的种族性煽动有关。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她也认为，联邦、省、市政府和政客首先需要做的是，承认针对亚裔的种族主义是确实存在的；在公众教育层面，公开场合谴责种族主义，政府可以做的还有很多，可以做得更好。

在立法层面，对仇恨言论，网上种族仇视言论、仇恨罪的界定上展开工作；还有警队培训方面，如何调查处置仇恨犯罪等方面的培训，亟待解决。

支持社区团结对抗种族歧视，帮助弱势人群

多年以来，邹至蕙都支持华裔社区的平权维权活动。

新冠病毒疫情期，她一直参与CCNC、以及Project PROTECH的线上活动，为疫情中受影响最深的弱势群体发声。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周，多伦多公共卫生局（TPH）公布了基于族裔和家庭收入的新冠病毒感染统计数据。数据显示，少数族裔和低收入人群感染新冠病毒的风险更高。卫生局认为，这个结果与人群的社会以及经济因素相关，包括参与公共卫生政策决策，工作场所环境是否可以戴口罩、保持社交距离，获得社会保健和服务机会不均等，遭遇种族歧视等因素。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

邹至蕙认为，政府应该对弱势群体边缘人群给予更大的关注和提供服务，比如低收入者，无证件移民群体等。在疫情期不断延长，未来不确定的情况下，人们担心，少数族裔会进一步在就业、心理等方面遭遇更多困难。

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