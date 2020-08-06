2加元新硬币 (Alex Reeves/Royal Canadian Mint)

加拿大海达族艺术家的作品被用作2加元硬币图案

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年8月6日（星期四）17:23

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一枚新的2加元硬币从上个星期起开始流通。加拿大造币局选用了比尔.雷德（Bill Reid，1920-1998）的作品“海达灰熊”作为新硬币的图案，以纪念这位海达族原住民艺术家诞辰一百周年。造币局的声明说，雷德向世人展示了海达族艺术和它代表的传统与文化。

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雷德1920年出生在BC省维多利亚市。他的母亲是海达族原住民，父亲是苏格兰和德国混血的美国人。他在20多岁时开始深入研究海达族文化，许多作品以加拿大西北海岸的民间传说为题材，包括绘画、雕塑和珠宝。他的木雕《乌鸦与最初的人》被收藏在不列颠哥伦比亚大学人类学博物馆。

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1990年，工作中的雷德。（CP Photo)

加拿大造币厂一共发行了三百万枚海达灰熊硬币，其中两百万枚的灰熊图案是黑红白三色的。

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（CBC Radio， CBC News, Eva Uguen-Csenge）

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文章分类：加拿大原住民艺术与娱乐
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