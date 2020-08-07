加拿大萨斯喀彻温省的学生在一个户外班上课 (Macdonald School/Submitted to CBC)

专家：在户外上课不仅遏制病毒，还有益孩子的心理和身体健康

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月7日（星期五）17:15
更新 2020年8月7日（星期五）17:16

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在COVID-19大流行的背景下，越来越多的教育专家呼吁增加在户外提供的课程。

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专家们说，加拿大中小学将在秋季全面复课，如何安全地重新开放学校是一大挑战，其实，最简单的一个解决方案就是在可能的天气条件下，在户外上课。

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通过阳光和新鲜空气遏制病毒

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多伦多病童医院（Toronto’s Hospital for Sick Children）在最近发表的一份报告中提出了这个想法，但加拿大广播公司 CBC报道说，根据自由撰稿人Monika Warzecha的说法，这并不是什么新概念。

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Monika Warzecha　说，她在撰写有关多伦多历史的一系列报道时，偶然发现了一张照片，照片上是现已关闭的高公园森林学校（High Park Forest School）。

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多伦多的户外学校 High Park Forest School . (Submitted by City of Toronto Archives)

她说：

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从照片上可以看到，学生们都坐在木制的书桌旁，在森林里上课。

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加拿大广播公司报道说，高公园森林学校建于1900　年代初，最初是为患有结核病的儿童提供教学的地方，但该学校后来成为贫困儿童的暑期学校。

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当时，医学界流行的一种观点是，抵抗细菌感染的手段之一就是让患者多晒太阳，多呼吸新鲜空气。

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户外教学有利孩子的身体和心理健康

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教育专家们说，让孩子在户外学习有诸多好处　。　(Andre Forget/AFP/Getty Images)

安大略省长道格·福特（Doug Ford）表示，他支持恢复户外的教学活动。

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他说，应该尽可能多地利用户外学习的机会。

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安大略省教育研究所（Ontario Institute for Studies in Education）环境与可持续性教育动议（Environmental and Sustainability Education Initiative ）的负责人希拉里·英伍德（Hilary Inwood）说，除了有助于减少COVID-19病毒的传播外，把学生带出教室上课还有  “许多其他好处”。

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她告诉加拿大广播公司说：

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在让学生学习时，我们往往忽略了身体活动空间的重要性，学生们可以通过许多不同的方式来学习，不仅仅是坐在那里，用笔和纸学习，把学生们带到户外上课，对他们的身体健康和心理健康都会有很大的好处。

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（CBC）

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