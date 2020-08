专家：在户外上课不仅遏制病毒，还有益孩子的心理和身体健康

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在COVID-19大流行的背景下,越来越多的教育专家呼吁增加在户外提供的课程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们说,加拿大中小学将在秋季全面复课,如何安全地重新开放学校是一大挑战,其实,最简单的一个解决方案就是在可能的天气条件下,在户外上课。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

通过阳光和新鲜空气遏制病毒

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多病童医院(Toronto’s Hospital for Sick Children)在最近发表的一份报告中提出了这个想法,但加拿大广播公司 CBC报道说,根据自由撰稿人Monika Warzecha的说法,这并不是什么新概念。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Monika Warzecha 说,她在撰写有关多伦多历史的一系列报道时,偶然发现了一张照片,照片上是现已关闭的高公园森林学校(High Park Forest School)。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从照片上可以看到,学生们都坐在木制的书桌旁,在森林里上课。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说,高公园森林学校建于1900 年代初,最初是为患有结核病的儿童提供教学的地方,但该学校后来成为贫困儿童的暑期学校。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时,医学界流行的一种观点是,抵抗细菌感染的手段之一就是让患者多晒太阳,多呼吸新鲜空气。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

户外教学有利孩子的身体和心理健康

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省长道格·福特(Doug Ford)表示,他支持恢复户外的教学活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说,应该尽可能多地利用户外学习的机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省教育研究所(Ontario Institute for Studies in Education)环境与可持续性教育动议(Environmental and Sustainability Education Initiative )的负责人希拉里·英伍德(Hilary Inwood)说,除了有助于减少COVID-19病毒的传播外,把学生带出教室上课还有 “许多其他好处”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她告诉加拿大广播公司说:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在让学生学习时,我们往往忽略了身体活动空间的重要性,学生们可以通过许多不同的方式来学习,不仅仅是坐在那里,用笔和纸学习,把学生们带到户外上课,对他们的身体健康和心理健康都会有很大的好处。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada