美国总统特朗普和众参两院都禁中国抖音

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗普星期四晚上签署总统令，在45天内封杀中国字节公司的视频分享软件TikTok，理由是保护美国人的信息安全和保护美国的国家安全。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国参议院星期四也全体一致通过法案，禁止联邦政府雇员用政府配发的电子设备下载使用使用中国出产的视频分享软件抖音TikTok。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在此之前，民主党控制的美国众议院已通过决议、禁止联邦政府雇员用政府配发的电子设备下载使用使用中国视频分享软件抖音TikTok。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

预计美国总统特朗普会很快签字让这一众参两院都已经通过的法案生效成为法律。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国特朗普政府和国会参众两院都以国家安全为理由对中国字节公司的抖音视频软件发出强烈抨击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据中国2017年通过的法律，中国公司有义务支持中国政府的情报工作、都必须与中国政府的情报机构和国家安全部门进行合作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前抖音TikTok视频软件面临的困境是，如果不在9月中旬之前把自己卖给美国公司、则将在美国被禁止使用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Nandita Bose • Thomson Reuters、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada