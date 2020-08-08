Instagram的抖音模仿品Reels在美国等50多个国家推出。竞争还是替代？

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美国总统特朗普星期四晚上签署总统令，将在45天内在美国禁止中国字节跳动公司的视频分享软件TikTok。同时美国参众两院也通过法案禁止联邦政府雇员用政府电子设备下载使用抖音-TikTok。抖音-TikTok在美国面临着前所未有的生存危机。

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以目前的势头TikTok很有可能成为第一个具有国际影响力的中国出品的社交应用。无论从经济的角度还是文化影响的角度，抖音-TikTok对于偏于一隅的中国互联网来说都是一个历史的突破。

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面对着TikTok的强大竞争，作为社交应用的主要参与者，Facebook是不可能坐以待毙的。Facebook所有的Instagram社交应用也适时地推出了短视频/社交应用Reels。这是Facebook在短视频创意内容方面向TikTok发起挑战的重要举措。

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Reels现在已经可以在美国在内的50个国家使用。这一扩张意味着Reels跳跃式地直接进入几乎所有主要国际市场，如印度、巴西、法国、德国、英国、日本、澳大利亚、西班牙、墨西哥、阿根廷。

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其实，Facebook应对TikTok威胁的计划早就已经开始实施。2018年末，Facebook推出了名为Laso的TikTok克隆，但是该应用没有获得足够的用户被关闭。

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Instagram此时在全球发布Reels，目标不仅仅是在美国争夺TikTok的潜在用户。同时，更是在其主要的社交应用竞争对手TikTok将被美国政府禁止的天赐良机时抢夺他的现有用户。

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在社交媒体这个Facebook开创的生存基石上，马克.扎克伯格必须不折手段地消灭潜在竞争者。马克.扎克伯格最近也转变了以往和中国政府保持良好关系的态度，开始公开批评中国政府的互联网封锁国策。

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而美国总统特朗普在抖音-TikTok之后，也表示会将会以国家安全的名义，把微信和其他中国互联网公司和产品赶出美国市场。

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