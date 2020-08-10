专家们认为是否能阻止新冠病毒传播取决于社区和个人两方面的抗疫措施。(Lisa Maree Williams/Getty Images)

加拿大公共卫生专家：如无防疫措施，超过64%的加拿大人将在第二波疫情中感染

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年8月10日（星期一）14:24
更新 2020年8月10日（星期一）17:20

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最新一期《加拿大医学协会杂志》刊登的一篇研究报告称，在停止所有抗疫措施的情况下，将有64.6%的加拿大人感染新冠病毒，其中3.6%死亡。这意味着各地医院和ICU无法收治所有患者，全国将有超过126万人死亡。

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这篇报告由维多利亚.吴（Victoria Ng）等八名加拿大公共卫生专家撰写。他们的模拟研究显示出不同的抗疫措施下可能出现的疫情。除上述无任何抗疫措施的情况以外，这项模拟研究展示的疫情发展还包括，如果只进行“基准线水平”的病例发现和追踪，没有社交距离限制等措施，将有超过一半（56.1%）的加拿大人感染。如果进行“加强版”病例发现和追踪，辅以社交距离等其他抗疫措施，感染率可降至0.2%。只有把疫情控制在这个水平，加拿大各地的医院和ICU才能正常运作，患者死亡率接近于零。

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报告认为，学校停课对控制整个疫情起到的作用有限，但是大规模关闭工作场所和不同年龄混杂的聚会场所是想到有效的降低感染率的措施。

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专家们的结论是，是否能阻止新冠病毒传播取决于社区和个人两方面的抗疫措施，包括病例发现和追踪，隔离，社交距离和社区关闭。没有这些措施的话，疫情会卷土重来，加拿大的医疗系统有被压垮的可能。

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(RCI avec Radio-Canada, Cédric Lizotte)

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