香港壹传媒创始人黎智英被捕。（AP Photo)

壹传媒创办人黎智英等十人被捕，涉嫌违反香港国安法

作者 吴薇 |
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发表 2020年8月10日（星期一）17:16
更新 2020年8月10日（星期一）19:46

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一个星期前，71岁的香港壹传媒创办人黎智英在接受CBC采访时表示，他已告诉家人，如果想离开香港，他们可以离开。他也告诉下属，让他们自行决定做自己认为对的事。

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星期一（8月10日）当地时间早上7点多，黎智英在家中被捕，罪名是涉嫌违反香港国安法，勾结外国或境外势力。他的两个儿子黎见恩和黎耀恩及壹传媒的四名高管也在同一天被捕。警方还搜查了壹传媒的《苹果日报》大楼并带走大批证物。

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同一天，香港众志前副秘书长周庭被捕，使星期一的被捕人数达到十人。她在被捕前几个小时发帖说：“今天发生在‘苹果’的事，往后可能会陆续有来。不要麻木，要保持愤怒，要继续守望相助。”

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香港记者协会主席杨健兴说，黎智英等人的被捕让他感到“震惊和恐怖”，他在香港媒体工作几十年，不能想象这样的事会发生在香港。壹传媒工会表示，执法人员搜查报馆是香港历史上非常罕见和非常严重的事件，影响是灾难性的。

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中国外交部发言人赵立坚表示，既然香港国安法已经通过，中央政府支持香港特区政府依法采取行动

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按照香港国安法，香港当局可以冻结黎智英资产和关闭壹传媒。星期一上午，壹传媒股价急跌16%，但是中午过后反弹，涨幅一度达344%。下午股市收盘时涨幅为183%。有分析人士称此为表示支持的非理性投资。另外，当天出版的《苹果日报》也被港人抢购一空。

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黎智英在接受CBC记者和主持人阿森诺（Adrienne Arsenault）采访时说，一年前还没有人能够想象香港国安法的实施，如果国际社会袖手旁观，香港会被毁掉。他呼吁加拿大向年轻的香港活动人士提供政治庇护，并继续为香港发声，而不是仅仅叫停与香港的引渡协议。

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记者问他：

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“你在这里说的这些话是不是已经违反了国安法？”

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“是。”

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“你会不会有可能因此在半夜被抓走，然后被送到大陆？”

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“会。但我能怎么办？保持沉默吗？”

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阿森诺对黎智英说，他的住在安大略省的孪生妹妹现在可能会很担心。

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他眼里泛出了泪水，但努力保持微笑，“我们总得往前走。” 

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他感谢阿森诺采访他，让他有机会对加拿大人表达自己的看法。

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（RCI with CBC News, AP, RFA )

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