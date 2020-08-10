黎巴嫩政府引咎辞职，贝鲁特大爆炸死亡人数升至163人

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黎巴嫩总理哈桑.迪亚卜星期一（8月10日）宣布内阁全体辞职。此前已有好几名部长率先请辞。迪亚卜在晚间电视讲话中表示，这是为了顺应追查大爆炸责任和作出真正改变的民意。他承认，把爆炸物存放在首都港口达七年之久是由于普遍的腐败。

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8月4日在贝鲁特，两千多吨硝酸铵发生爆炸，造成163人死亡，6000多人受伤。过去三天来，贝鲁特街头连续爆发大规模示威活动，抗议者要求政府下台。

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在大爆炸中遇难的人包括荷兰驻黎巴嫩大使的妻子沃特曼斯-莫里耶（Hedwig Waltmans-Molier）。她上个星期刚刚和丈夫度假归来，大爆炸时在家中，8日因伤重去世，享年55岁。她死后捐献了器官。

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黎巴嫩总统奥恩已经接受了迪亚卜的辞呈。接下来他将与议会各党沟通，从中选出支持率最高的人来担任总理并组阁。

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（RCI with Thomson Reuters, Euronews)

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