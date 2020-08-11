复工了，但是大部分加拿大上班族对公交车不放心：加拿大统计局调查

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加拿大统计局星期一（8月10日）公布了一项对公交系统的上班族乘客所做的一项调查。调查结果显示，在不在乎重返工作场所的加拿大人当中，有将近四分之三表示他们对重新乘坐公共汽车、火车或地铁感到不安。而在对重返工作场所有顾虑的加拿大人当中，高达94%表示他们的顾虑之一来自必须使用公交系统。

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因此自疫情开始以来，坐公交车、郊区火车或地铁上下班的加拿大人从过去的13%降到了3%。其余的人要么自己开车，要么选择步行或骑自行车。

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但是自己开车的上班族也从过去的75%减少到67%，加拿大统计局认为，这是因为在家上班的人大幅度增加的缘故。

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此前温哥华市场调查公司Research Co. 的一项民调显示，只有不到三分之一的加拿大人愿意在新冠疫苗问世前乘坐飞机，而愿意在有疫苗之前坐飞机去美国的加拿大人只有17%。

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（RCI with CP， CBC News）

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