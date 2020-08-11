携带巨额现金出入加拿大：接济家人，洗钱或避开资金管制

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按照加拿大海关规定，出入境时所携带的现金如果超过1万加元需要事先申报，否则会被没收并罚款。但是每年都有无数旅客罔顾这条规定，其中大部分是移民。2017年以来，加拿大边境服务署每年没收的现金都超过3千万加元。今年刚进入八月，没收金额已超过2700万加元。

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被没收的现金中只有大约十分之一被怀疑是非法所得。一般情况下，只要按要求交纳250加元到5000加元的罚款，被没收的钱会很快退还给主人。但是也有一些案例的调查拖延很久。哈利法克斯市圣玛丽大学法学院的犯罪学教授施耐德（Stephen Schneider）在接受CBC采访时说，这是因为调查当事人的背景和钱的来源很费时间。加拿大皇家骑警和边境服务署没有足够的人力来从事这类调查。

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大部分被没收现金来自中国

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施耐德自八十年代起就在研究洗钱活动，曾与人合作出版专著《洗钱在加拿大》。他说，被海关没收的现金主要是来自中国的外流资金。

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他今年五月份在BC省的一个调查委员会的听证会上说，每年至少有相当于上百亿加元的资金被转移出中国，其中一部分流入BC省。要把超过中国政府规定限额的资金带到国外，除了通过地下钱庄外，另一个常见的办法就是用箱子装现钞。

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一些移民带钱回老家接济亲友

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CBC记者伯克（David Burke）报道说，携带超额现金出境的人当中，有一部分是回老家探亲的移民，带钱是为了自用和接济亲友。他采访到的多伦多律师托德汉姆.彻尼亚克（Cindee Todgham Cherniak）说，在有些国家，人们对银行系统不放心，现钞仍然是最安全的资金流动方式。她每年都会接到四十多个电话，来自那些想把被加拿大海关没收的钱要回来的人。最常见的情况是有人带了一万美金入境，一兑换就超过了一万加元的限额。

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多伦多的理发店老板巴希尔.祖梅特（Bashir Zummeit）是她的客户之一。两年前，祖梅特打算回利比亚老家探望母亲。听说他要回国，好几个朋友也托他给家里人带钱。加上他自己的五千加元，他的箱子里和衣服口袋里一共装了19000美金。他说，国内的经济不好，家人需要帮助。但是利比亚的银行系统运转不灵已经好几年了，这笔钱通过转账寄回国他不放心。

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只要填写申报单就可以携带超过一万加元的现金出入境。但违规者或是嫌麻烦，或是心存侥幸，还有一些人没找到加拿大边境服务署设在机场的办公室。祖梅特可能属于后一种。他没有填申报单，但是却在登机前向一个边境服务署官员“口头申报”。他的钱被没收了。

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虽然有他的朋友们为他作证，但是祖梅特到现在还没有拿回这笔钱。他抱怨说，由于疫情，他的理发店关了好几个月，他还有六个孩子要养。“请把我的钱还给我。”

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他认为，加拿大边境服务署应该把像他这种带钱回家帮助亲人的移民区别对待。他的律师托德汉姆.彻尼亚克则认为，加拿大边境服务署应该让工作人员有更大的灵活性，并且应该加快处理上诉。

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（CBC News，David Burke， CP，Amy Smart）

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