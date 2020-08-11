科学家们对俄罗斯未完成第三阶段试验就推出疫苗存在疑问 （Olga Maltseva/AFP/Getty Images)

新冠疫情（8月11日）：全球感染人数超过两千万人

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月11日（星期二）15:15
更新 2020年8月11日（星期二）16:42

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加拿大实时疫情

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截至到  8 月  11 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 4065 195
阿尔伯塔省 11687 213
萨斯喀彻温省 1450 20
曼尼托巴省 562 8
安大略省 40194 2824
魁北克省 60718 5697
纽芬兰与拉布拉多 268 3
新不伦瑞克省 177 2
新斯科舍省 1071 64
爱德华王子岛 36 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 120 261 9026

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 2008万，加拿大 12

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印度的医护人员在一个学校监控员工体温 (Francis Mascarenhas/Reuters)

根据 Radio Canada  的数据，截止到北美东部时间 15 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  2008万，与一天前相比增加 1. 1 %；
  • 死亡人数超  73. 6万 ，日增  0. 7 %；
  • 痊愈人数超过 1228 万，日增 1. 3%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例 120 261例，新增 129 例，日增率  0. 1%；
  • 死亡人数   9026人,  新增 1  例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数  106 530人，新增  175  例，日增率  0. 2%。

（Radio-Canada）

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文章分类：健康
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