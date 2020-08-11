港人抢购《苹果日报》支持被指控乱港的壹传媒创办人黎智英

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星期二（8月12日），香港壹传媒旗下的《苹果日报》在头版头条报道了壹传媒创办人黎智英一天前被逮捕的消息，并把报纸平常的7万印刷数量增至30万份。但是许多香港市民凌晨2点就去报亭和便利店排队抢购，后再加印至55万份。同一天，壹传媒的股票再度猛涨，到星期二收盘时涨幅超过330%，出现了老板被抓但股票升值的奇特现象。

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星期二中午，黎智英的儿子黎耀恩经营的茶餐厅门外也有大批食客排队等候。

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黎智英在当地时间星期三凌晨获取保候审。一些市民在警察局门外守候，并举起手中的《苹果日报》向他高呼“撑苹果撑到底”。同一天被捕的壹传媒的几名高管和香港众志前副秘书长周庭稍早也获得保释。

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一个排队买报纸的陈姓女子（Tiffany Chan）在接受美联社（AP）采访时说，她其实并不喜欢《苹果日报》的报道方式，但是它象征着香港的新闻自由。她不想坐视政府摧毁新闻自由，因此用买报纸的方式尽一份力。

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她还说，如果他们今天镇压了《苹果日报》，今后还会对其他不支持共产党或香港特区政府的媒体下手，最后剩下的只有为共产党唱赞歌的媒体。

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星期一，全球各大媒体都播出了黎智英被警察带走、大批警察搜查《苹果日报》大楼的画面。

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中国外交部驻香港特派员公署发表声明说，黎智英等一小撮反中乱港分子公然勾结外部势力实施危害国家安全的行为和活动，蓄意破坏香港繁荣稳定，损害香港市民根本利益和福祉，是妨碍“一国两制”行稳致远和香港长治久安的祸患。

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（RCI with AP, RFP, CBC News)

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