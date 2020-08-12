加拿大人喜爱的冰壶运动太“白”了？

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除了冰球外加拿大人非常喜欢的一项冰上运动是冰壶，在世界冰壶运动领域加拿大是领军角色。

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在加拿大教练的培训下，中国的冰壶运动员也迅速成为这项国际比赛运动的佼佼者。

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但在有色人种、特别是黑人维权运动风起云涌的背景下，加拿大人喜爱的冰壶运动被批评为颜色太“白”、缺乏有色人种少数族裔的参与。

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虽然2011年加拿大滑铁卢大学教授Heather Mair已经发表研究报告，通过加拿大最大城市多伦多冰壶俱乐部缺乏多元化的例子揭示了加拿大冰壶运动“颜色过白”的问题；但差不多十年的时间过去了，这种情况并没有什么明显的改变。

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加拿大冰壶联盟主席Katherine Henderson告诉加拿大广播公司体育部记者说，她2016年上任以来就关注让加拿大冰壶运动多元化的问题；在目前的社会环境下，更需要在加拿大冰壶运动领域努力实现多种族参与的多元化。

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加拿大冰壶联盟在冰壶运动多元化方面采取的一个主要措施是每年向25万加拿大小学生介绍和推荐冰壶运动。

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Katherine Henderson指出，加拿大是个移民国家，移民在推进加拿大经济和社会的进展、也会把加拿大的冰壶运动推向新的高度。

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RCI with Devin Heroux • CBC Sports

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