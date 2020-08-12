新冠疫情(8月12 日)：全球感染2034万，加拿大12 万

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加拿大实时疫情

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截至到 8 月 12 日，北美东部标准时间 16:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份 累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 4111 195 阿尔伯塔省 11772 216 萨斯喀彻温省 1479 20 曼尼托巴省 562 8 安大略省 40289 2825 魁北克省 60813 5709 纽芬兰与拉布拉多 268 3 新不伦瑞克省 178 2 新斯科舍省 1071 64 爱德华王子岛 41 0 育空地区 15 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 120 617 9042

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 2034万，加拿大 12万

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根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 16 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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全球累计感染人数超过 2034万，与一天前相比增加 1. 3 %；

死亡人数超 74. 2万 ，日增 0. 9 %；

痊愈人数超过 1258 万，日增 2. 5%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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全国累计病例 120 617 例，新增 196 例，日增率 0. 2%；

死亡人数 9042人, 新增 12 例，日增率 0. 1% ；

痊愈人数 107 015人，新增 269 例，日增率 0. 3%。

（Radio-Canada）

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