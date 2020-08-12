加拿大累计感染人数超过 12万人，近 90%已经痊愈 。 (Graham Hughes/The Canadian Press)

新冠疫情(8月12 日)：全球感染2034万，加拿大12 万

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月12日（星期三）13:30
更新 2020年8月12日（星期三）16:11

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加拿大实时疫情

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截至到  8 月  12 日，北美东部标准时间 16:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 4111 195
阿尔伯塔省 11772 216
萨斯喀彻温省 1479 20
曼尼托巴省 562 8
安大略省 40289 2825
魁北克省 60813 5709
纽芬兰与拉布拉多 268 3
新不伦瑞克省 178 2
新斯科舍省 1071 64
爱德华王子岛 41 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 120 617 9042

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 2034万，加拿大 12

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加拿大各省中小学在准备开学 。 (Halfpoint/Shutterstock)

根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 16 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  2034万，与一天前相比增加 1. 3 %；
  • 死亡人数超  74. 2万 ，日增  0. 9 %；
  • 痊愈人数超过 1258 万，日增 2. 5%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例 120 617 例，新增 196 例，日增率  0. 2%；
  • 死亡人数   9042人,  新增 12  例，日增率  0. 1% ；
  • 痊愈人数  107 015人，新增  269 例，日增率  0. 3%。

（Radio-Canada）

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