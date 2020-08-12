阿尔伯塔省一医生在诊所被患者砍死，嫌犯被控一级谋杀罪

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加拿大皇家骑警 RCMP 说，本周一（8月10日）在阿尔伯塔省红鹿市（Red Deer）发生的医生被杀一案，袭击者是有针对性的，已被指控一级谋杀罪。

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45岁医生被患者杀害

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星期一，45 岁的家庭医生 Walter Reynolds 在自己的诊所内遭到武器袭击，被送到医院后死亡。

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袭击者是 54 岁的 Deng Mabiour，他被控犯有一级谋杀罪和 2 项袭击罪（武器袭击和袭击罪）。

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加拿大皇家骑警在红鹿市的负责警官 Gerald Grobmeier 在周二举行的新闻发布会上说：

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这不是一次随机攻击，而是有针对性的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

医患关系

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警官 Gerald Grobmeier 表示，受害者和被告彼此认识，但由于医生和患者之间的特权关系规定，有关细节要等到法院开庭审理后才能公布。

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他接着说，提出一级谋杀的指控，意味着袭击是有预谋的。

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当时在场的目击者告诉加拿大广播公司 CBC 新闻部，一名拿着锤子和砍刀的男子在诊所的检查室内袭击了这名医生。

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加拿大广播公司报道说，Deng Mabiour 以前没有犯罪记录，他目前被关押，周三（8月12日）将在位于红鹿市的阿尔伯塔省级法院再次出庭。

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（CBC）

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