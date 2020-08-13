加拿大反疫苗团体和人士控告政府防疫措施违反宪法

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安大略省反疫苗团体”加拿大疫苗选择”和另外七人控告政府关闭企业和要求戴口罩等防疫措施违反了加拿大宪法。被告包括加拿大总理、安大略省长、多伦多市长和从联邦到地方的众多官员，以及加拿大广播公司（CBC）。

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起诉书是在七月初提交到安大略省高等法院的，但是有关细节直到现在才被首次公开。原告的律师加拉蒂（Rocco Galati）传到网上的起诉书涂黑了所有个人原告的姓名。他表示这是为了防止有人骚扰他们。CBC获得了一份未经删减的起诉书副本，但是同意在报道中不公开原告的姓名。

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目前安省高院还没有决定是否受理此案。

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起诉书说，企业停工的措施是极端的、不必要的和无正当理由的。自我隔离措施不科学，没有医学根据，在一些公共场所戴口罩的强制性规定造成了身心伤害。这些措施违反了加拿大人权宪章的第二条、第七条、第八条、第九条和第十五条。

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至于CBC，起诉书认为它作为一个公共媒体，对疫情的报道不够公正客观，有意忽视、贬低或不报道意见与世卫组织及政府相左的专家的看法。

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原告要求一百万加元的一般性损失赔偿和一千万加元的惩罚性赔偿。

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个人原告的经历

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根据起诉书的原告介绍，本案的个人被告包括前教师，房地产经纪、理疗师和慢性病患者。其中一个“儿童精神健康治疗师”同时也是四个孩子的母亲。不得不在家工作同时照顾孩子使她的工作受到很大影响。

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另一名原告对酒精类消毒洗手液过敏，因在进商店时没有使用洗手液被大声呵斥或被拒之门外。她过去曾遭性侵，对方为防止她叫喊而用一个口罩捂住她的脸。这次遭遇以及她的哮喘病使她不愿戴口罩。她因此在去超市购物时遇到阻拦。这些经历使她现在出门不再感到安全。

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还有一名原告刚刚做了母亲，还没有从妊娠造成的心理问题和应激障碍中恢复。停工、社交距离和隔离措施不仅使她无法继续接受治疗，而且对她的精神健康造成了不良影响。

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大部分个人原告都因理念或健康原因强烈抵制戴口罩，并称这项政策影响了她们的工作、生活或者健康。

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西安大略大学的卫生法专家雅各布.谢利（Jacob Shelley）在在读过起诉书后说，他感觉有些事例是值得拿到法庭上辩论一番的，但是原告提出的其他没有科学根据的看法可能不利于这种辩论。

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例如，起诉书称新冠疫情是伪造的，根据世卫组织的要求制定的防疫措施是别有用心，并且受亿万富豪和大企业的指挥和控制。本案原告还认为，因防疫政策而死的人比新冠病毒杀死的人还要多。

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起诉书还提到麻省理工学院在开发一种“疫苗芯片”，而这项研究获得了比尔.盖兹基金会的资助。在一条时间线中，中国军方，5G网络，国际疫苗项目和洛克菲勒基金会被作为与新冠病毒的出现和扩散有关的因素被提出。谢利认为，如此洋洋洒洒又不提供科学根据，可能会导致起诉被法院拒绝。

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（CBC News, Colin Butler)

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