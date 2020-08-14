WE慈善组织向加拿大注册游说团体资格

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

卷入政治风波的加拿大慈善组织WE向有关管理机构注册成为游说团体，并补报了过去6个月与联邦政府高级官员电话和电讯互动联系的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如，在今年3月25日到7月5日期间，慈善组织WE与联邦政府就业和社会发展部副部长Rachel Wernick进行过23次沟通；而Rachel Wernick被认为是向联邦政府内阁建议把联邦义工补助项目交给慈善组织WE独家管理的高级政府雇员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

慈善组织WE注册的游说活动涉及19个联邦政府部门，其中包括总理办公室、枢密院、财政部等关键政府部门。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

WE慈善组织执行董事Dalal Al-Waheidi星期四在联邦议会财政委员会作证时说，WE慈善组织在星期四她作证开始前已经向有联邦游说活动管理机构提交了作为游说团体的注册资料。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦议会反对党早就提出质疑，为什么慈善组织WE在没有向有关机构注册成为游说团体的情况下就与联邦政府高级官员就义工补助项目进行了多次沟通，并质疑WE与自由党政府总理特鲁多家庭和财政部长莫尔诺家庭的密切关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在媒体报道了价值9亿加元的COVID-19病毒肺炎疫情联邦义工补助项目有众多疑点的消息后，加拿大自由党政府和慈善组织WE共同决定取消双方已经签订的合同；这一联邦义工补助项目最后被交给联邦政府有关部门管理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

媒体报道的焦点和联邦议会反对党质疑的主要问题是，为什么联邦义工补助项目未经竞标就交给慈善组织WE管理；为什么在慈善组织WE与特鲁多家庭和莫尔诺家庭关系密切的情况下，特鲁多和莫尔诺都没有在联邦内阁讨论把义工补助项目交给慈善组织WE管理时离开会场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Ryan Patrick Jones • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada