除了国营媒体，推特将给国营媒体相关个人账户也贴上特殊标签

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早些时候，推特表示将开始给国营新闻机构贴上“State-Affiliated Media”即“附属于国家的媒体”这样的标签。

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在周四，推特声明还将明确标注这些国营媒体的主编及其高级职员的账户。另外，耐人寻味的是推特还将标记“主要政府官员，包括外交部长、机构实体、大使、官方发言人和主要外交领导人。”

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“与独立媒体不同，国营媒体经常将新闻报道作为推进其背后政治目的手段。”- 推特博客

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“附属于国家媒体”不同于国家出资媒体

在推特的一个官方解释中，它表示“State-Affiliated Media”即“附属于国家的媒体”与“官方政府机构”的标签并不是同一类的。“官方政府机构”的标签，例如美国政府机构的标记是为了帮助人们和政府更好地直接对话。

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像俄罗斯的《今日俄罗斯》和中国的《新华社》将肯定会被标记为“附属于国家的媒体”。英国的英国广播公司-CBC和美国的NPR则不会。推特认为CBC和NPR是拥有公共资助的，但拥有编辑独立性的机构。去年，推特已经禁止了平台上的国营新闻广告和政治广告。

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如何标记政府官员？

在提及给政府官员贴标签时，推特将从联合国安理会常任理事国开始，即美国、英国、中国、法国和俄罗斯。但是推特表示它不会给政客和高级官员的个人账户贴上标签。这就意味着，现任美国总统特朗普实际上发推的个人账户, “真实特朗普”(realDonaldTrump)将不会被贴上政府官员的标签。

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