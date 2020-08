中国指责美国封杀华为是在破坏国际贸易

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国星期二指责美国特朗普政府采取的断供芯片封杀中国华为公司的制裁措施是在破坏国际贸易,并表示会采取行动保护中国公司,但没有透露会采取什么样的措施。

华为公司不但是世界手机制造大户、而且是世界5G无线电讯网络设备巨头公司;但华为公司的高科技产品严重依赖外国芯片制造商。

美国特朗普政府不但自己以保护国家安全为理由采取针对华为公司的封杀行动,而且呼吁西方盟国采取联合行动抵制华为公司。

美国特朗普政府还开始制裁中国的社交媒体抖音和微信,指责这些中国公司在帮助中国政府收集美国民众的个人信息。

加拿大特鲁多政府仍然没有对是否准许中国华为公司参与加拿大5G网络建设做出决定。

在华为公司5G技术和华为公司首席财务官孟晚舟引渡案问题上,加拿大正受到来自美国和中国的双重压力。

