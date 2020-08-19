她不让他死：新斯科舍省老妇请求法院禁止丈夫寻求安乐死

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加东新斯科舍省一位妻子试图通过申请法庭禁令来阻止丈夫安乐死。在新省高等法院拒绝她的要求后，她又通过律师提出了上诉。这对夫妇都是八十多岁的老人，在一起生活了48年，相识则超过半个世纪。

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由于事关个人隐私，法庭判决书没有透露两人的姓名，而是用“X”来指代丈夫，“Y”指代妻子。X的要求本已获得批准，原定在7月20日实行安乐死，但是因妻子的反对被取消。据信他已在和妻子发生争吵后离家出走。

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每个人面对死亡的态度不同。自从2015年安乐死在加拿大合法化以来，有关的争议一直不断。有些人认为批准步骤太过严苛，也有人认为应该加强管控。但是此前至少在这对夫妇所在的新斯科舍省，还没有发生过夫妻为此诉诸法庭的事。此案可能成为安乐死诉讼的重要判例。

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心病还是肺病？夫妻各执一词

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X说，他寻求安乐死是因为患有第三期慢性阻塞性肺病（COPD)，饱受痛苦，生命已到尽头。但是妻子却认为他的想法是心理问题造成的。根据她找的一位专业人士的诊断，X患有疑病性神经症（hypochondria），这种心理疾病的主要症状就是对自己的健康状况过度担忧，作出不正确的判断，因此产生焦虑和恐惧。

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Y向新省高院递交了永久禁令申请后还不放心，又提出了临时性禁令申请，目的是禁止丈夫在永久禁令申请的审理期间再做尝试。罗辛斯基法官在上星期五（8月14日）作出的判决是针对临时性禁令申请的。

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专业人士的意见

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从今年4月到7月，X在申请安乐死的过程中接受了两个护士、一个心理医生、一个呼吸道疾病专家和三个内科医生的评估。他们并没有作出疑病诊断，但是认为X确实有抑郁、焦虑和痴呆症状。其中有人认为他因此不应该被允许自己做关于安乐死的决定。

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他们对X的身体状况的评估也有分歧。有的认为他的病情已经严重到寿命以月计算，有的认为他的肺部状况尚属平稳。

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但是做最终评估的三名内科医生给出的意见是，X有能力自己做决定，他的身体状况也符合安乐死的标准。

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Y聘请的专业人士也提交了书面陈述。这名专业人士早年毕业于达尔豪斯大学医学院，但是现在已不再持有行医执照。罗辛斯基法官表示，因为这个原因，他在作出判决时更重视其他几位专业人士的意见。

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他在下达判决时说，由于这不是对永久禁令的裁决，法庭没有全面深入地研究所有证据。但是他所看到的证据不能满足下达临时禁令的条件。

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无论怎样判决都会对一方造成伤害。但是罗辛斯基法官在判决书中说，和否决临时禁令对Y的伤害相比，批准临时禁令对X的伤害更大。

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由于疫情的关系，法院最早可能在今年秋末开始审理Y的永久禁令申请，最晚可能拖到明年。

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（RCI with CBC News, Taryn Grant，The Chronicle Herald，Chris Lambie）

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