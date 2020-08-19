林火又来了，BC 省已有300多家被疏散

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在不列颠哥伦比亚省（BC）的奥肯那根（Okanagan）地区，有 300 多家因林火被疏散，另有数千家处于戒备状态，随时准备撤离。

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疫情加林火

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加拿大广播公司报道说，Okanagan 地区的林火于星期二（8月18日）下午爆发，Penticton 市位于大火以北12公里，这个市有 319 户接到了疏散令，从周二下午 4 点半左右开始撤离。

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周二晚上，Penticton 市东南地区另有 3,669 户接到疏散警报，被告知做好随时疏散的准备。

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约翰·格林（John Green）是星期二被疏散的当地居民之一，他告诉加通社（The Canadian Press），以前有过应对野火的经历，自己家里有应急箱，很快做好了撤离准备。

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他接着表示：

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今年有 COVID-19 疫情，现在加上森林大火，真是双重灾难。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

林火迅速扩大

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BC 省野火消防部门说，星期二下午，林火首先从克里斯蒂山（Christie Mountain）Okanagan Falls以北约 6 公里的地方开始，下午 4 点左右林火面积大约4公顷，两小时后扩大到 250公顷。

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到了晚上10 点，林火燃烧面积翻了四倍，达到 1000 公顷，现在处于失控状态。

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省消防信息官员尼科尔·邦内特（Nicole Bonnett）说，大火产生了大量烟雾，因此很难准确估计燃烧面积。

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地区信息官员埃里克·汤普森（Erick Thompson）告诉加拿大广播公司，周二下午，从 Penticton 的市中心都可以看到大火，干燥的气候，若有大风，则会导致野火更迅速地蔓延，我们的消防人员正在全力以赴，争取控制住林火。

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（CBC）

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