温哥华开放新检测中心，同时BC省新增病例继续上升

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BC省温哥华市星期三（8月19日）开放了一个新的新冠病毒检测中心。市民可开车或步行前往，无需预约或转诊单，但需先做一个评估。公共卫生官员不建议没有出现症状的人去做病毒检测。

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这个检测中心位于温哥华市东七街，Keith路和Glen路之间的一个停车场，每天从早上9点开到晚7点半。

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与此同时，BC省的新增病例继续迅速增加。自星期一公共卫生官员宣布新增236起病例（包括周末）后，星期二再增83起。省政府承诺加强防疫，呼吁公众不要松懈，并把紧急状态延至9月1日。

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（RCI with CBC News, Bethany Lindsay)

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