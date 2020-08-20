油价下降让加拿大通货膨胀保持超低位

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加拿大统计局星期三发布的数字显示，7月份加拿大的物价指数几乎没有增长，与一年前的7月份相比通货膨胀率只增长了0.1%。

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让加拿大7月份通货膨胀率维持在超低位的主要因素是加油站油价比2019年同期下降了14.9%，这拉低了加拿大通货膨胀水平。这已经是加拿大汽油零售价格连续第5个月下降，而且不出意外8月份的油价会继续走低。

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加拿大统计局的分析显示，如果把加油站汽油零售价格从通货膨胀统计表中去除，则加拿大7月份的通货膨胀率会出现0.7%的上升。

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由于COVID-19病毒肺炎疫情在今年春天让加拿大经济几乎停摆，加拿大4月份和5月份不但没有通货膨胀、反而出现了平均物价下降的情况。

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加拿大中央银行喜欢见到的通货膨胀区间是1%到3%。如果通货膨胀率低于1%，加拿大中央银行会采取降息的手段刺激经济发展；如果通货膨胀率超过3%，央行会采取加息手段防止经济过热。

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一些经济分析师认为，加拿大通货膨胀率将会重现上升趋势，因为加拿大经济开始恢复运转。就算经济复苏的步伐不理想，COVID-19病毒肺炎疫情给公司企业带来的运营成本上升也会反映到价格上来。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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