气候变暖让格陵兰冰盖加速融化

根据8月20日发表的地球环境研究报告,2019年格陵兰冰盖融化产生的淡水达到5320亿吨,相当于整个加利福尼亚州被1.24米深的积水覆盖,相当于让地球海平面上升了1.5毫米。

1.5毫米海平面的上升似乎是个不大的数字,但这仅仅是一年的数字,而且没有考虑世界其它冰川和冰盖融化所产生的淡水、也没有考虑海洋升温带来的海洋水体膨胀等因素。把这些因素都考虑进去,则地球海平面在以让人担忧的速度上升。

根据卫星测量的数据,在2017年和2018年格陵兰冰盖融化保持在980亿吨的低水平,但2019年格陵兰冰盖融化速度突然飙升、打破了过去的所有记录。

在2019年之前,格陵兰冰盖融化速度最快的年份是2012年,那一年格陵兰冰盖融化损失的淡水达到4640亿吨。而2003年以来格陵兰冰盖融化每年产生的淡水平均是2350亿吨。

RCI with The Associated Press、CBC News

相关文章:

