疫情中广播收听巨降，播客助力，北美公共广播-NPR的受众比以往任何时候都多

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疫情对于传统广播来说，无异于雪上加霜，人们出行的大量减少也使人们在车内收听广播的的时间更少了。据统计在美国，有一半的AM / FM收听是在汽车中。这对于像美国最大的公共广播网络，北美公共广播-NPR来说不是一个好消息。

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但是，北美公共广播近日表示，尽管其旧广播平台的受众人数有所下降，但它的内容总体上吸引的人数却比以往任何时候都多。越来越多的受众通过网站，应用程序，实时流和智能音箱收听内容。而且今年是首次其通过播客的盈利超过传统广播节目。

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据NPR统计，现在每周总计有5千万人听或收看NPR内容，比去年同期增加10％。如果比较2019年春季和2020年春季：

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NPR.org网站的每周单身份访问者增加了94％

智能音箱和点播音频增加了29％

直播听众增加了39％

NPR应用程序使用量增长了22％

NPR One 应用程序的使用增加了19％

YouTube的NPR Music的流量增长了90％

我们正在经历巨变。我们不会回到过去广播的听众水平。 NPR观众高级总监Lori Kaplan

为了将年轻，多样化的观众带入NPR内容，NPR努力在不同的平台上吸引听众，其中包括Spotify上播放播客，YouTube上播放音乐，TikTok上进行新闻报道。再加上NPR自己的应用程序和基于Alexa和Google Assistant/Google Home的定制音频内容。

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除了音频博客，NPR也在尝试视频和文字图片内容这些不同形式。资深科学和健康专题编辑玛丽亚·戈多伊（Maria Godoy）的每次节目会根据需要出现在NPR.org网站，各大播客平台，还会以视频或视觉故事的形式出现在Apple New，Instagram，YouTube。

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NPR One的内容管理查尼（Charney）说， “疫情使我们的生活方式已经发生了根本变化，而媒体的消费方式也发生了根本变化。”

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