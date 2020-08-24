加美召回疑似带有沙门氏菌的加州桃子

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加拿大食品检验署周末发布一级通告，召回来自美国加州Prima Wawona公司、在6月1日至8月22日之间销售的桃子。这批桃子可能带有沙门氏菌，到星期天为止在美国已造成68人生病，14人人入院治疗，但无人死亡。

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该公司和一些加拿大水果进口商也在进行回收。这批桃子用十一种不同的标签发售，详情见加拿大食品检验署通告。

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加拿大食品检验署建议公众检查买回家的桃子，如果来自上述品牌应该扔掉。

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此前有三百多加拿大人因食用带有沙门氏菌的美国洋葱致病。沙门氏菌感染的症状包括发烧，头痛，恶心，呕吐，腹痛和腹泻。年老体弱者、孕妇和孩子的症状可能更严重，甚至致命。

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加东新不伦瑞克省上个星期发生13起沙门氏菌感染病例，但是患者并未食用来自美国的洋葱。

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(CBC News, Haley Ryan)

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