世贸裁决美国不应该对加拿大软木征税

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世界贸易组织下属的贸易争端仲裁小组星期一做出裁决说，美国商业部和美国国际贸易委员会2017年对加拿大进入美国市场的软木征收惩罚性关税的决定是错误的，美国政府和美国林木工业指责加拿大一些省政府有关国有林地伐木收费标准的政策法规让加拿大林木工业获得不公平贸易竞争优势的指控也是没有根据的。

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加拿大林木工业对世界贸易组织的这一裁决表示高兴，指出美国过去几年来对加拿大出口美国的软木征收几十亿美元惩罚性关税的事情根本就不应该发生。

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美国政府对世界贸易组织的上述裁决立即表示反对，指责这个裁决是有偏见、有缺陷和不公平的。美国政府首席贸易代表Robert Lighthizer表示，世界贸易组织仲裁小组对美加软木贸易争端做出的偏见性不公平裁决再次证明美国政府多年来的抱怨，这就是世界贸易组织的仲裁机制被一些国家用来保护其用非市场机制危害美国利益的不公平行为。

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美国与加拿大虽然同属北美大陆三国自由贸易区，但美加两国不但在软木问题上存在贸易争端，而且美国特朗普政府上台四年来已经两次以反倾销为由对加拿大进入美国市场的铝制品征收惩罚性关税。

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